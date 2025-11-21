Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı yeniden takibe aldı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkileriyle yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

İYİ YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ AYRILIK

Hatırlanacağı üzere, evlilik planları dahi konuşulan çift, Özkan’ın Torreira’nın maçlarını statta takip ettiği mutlu bir birliktelik yaşarken, son iki yıl içinde üçüncü kez ayrılık kararı almıştı.

Geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Lucas Torreira, Lazio ile oynanan hazırlık maçında attığı gol sonrası parmaklarıyla kalp işareti yaparak Devrim Özkan ile yeniden barıştığını ilan etmişti.Ancak ilişkileri 17 Ağustos’ta sona erdi.

LUCAS TAKİP ETTİ, DEVRİM DÖNÜŞ YAPMADI

Anlaşılan o ki Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı unutabilmiş değil. Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.

DEMET ÖZDEMİR'İ DE BEĞENMİŞTİ

Öte yandan Lucas Torreira, bir süre önce bir başka ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medya hesabındaki bazı fotoğraflarını beğenmiş, ancak kısa süre sonra bu beğenilerini geri almıştı.