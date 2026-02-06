Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları modası: Ülkelerden öne çıkan formalar
Olimpiyat meşalesi bu kez modanın kalbinde, Milano-Cortina’da yanıyor! 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kış oyunları, dünya devlerinin tasarladığı özel koleksiyonlarla bir 'stil olimpiyatına' dönüşüyor. Ralph Lauren, Armani, Adidas ve Moncler gibi markaların imzasını taşıyan tasarımlar, kış sporlarında yeni bir estetik dönem başlatıyor...
Milano 2026 Kış Olimpiyatları, sportif rekabetin ötesinde dev markaların gövde gösterisine sahne olmaya hazırlanıyor. Ülkelerin tanıtım ve açılış töreni kıyafetleri şu şekilde...
2026 Kış Olimpiyatları Türkiye Kıyafetleri - Adidas
2026 Milano–Cortina Kış Olimpiyatları için Team Türkiye kıyafetlerini tanıtan sporcu Fatih Arda İpcioğlu oldu. Kayakla atlama branşında olimpiyat sporcusu olan ve “Uçan Türk” lakabıyla tanınan İpcioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlı resmi olimpiyat kıyafetlerini ilk kez kamuoyuna gösterdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Türkiye- Trenyol
Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için sınırlı sayıda üretilen Trendyol'un Olimpiyat Koleksiyonu; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluşuyor. Modern hatlar ve ikonik Olimpiyat detaylarının yer aldığı koleksiyon, günlük stile uyum sağlayan konforlu, fonksiyonel ve zamansız parçalar sunuyor.
Goyol Cashmere - Moğolistan
Goyol Cashmere tarafından tasarlanan tören kıyafetleri, Moğolistan'ın göçebe mirasının uzun, kemerli elbiseleri olan geleneksel deel giysilerini son derece şık ve çağdaş bir kesimle yeniden yorumluyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör