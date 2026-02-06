Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları modası: Ülkelerden öne çıkan formalar

2026 Kış Olimpiyatları Türkiye Kıyafetleri - Adidas

2026 Milano–Cortina Kış Olimpiyatları için Team Türkiye kıyafetlerini tanıtan sporcu Fatih Arda İpcioğlu oldu. Kayakla atlama branşında olimpiyat sporcusu olan ve “Uçan Türk” lakabıyla tanınan İpcioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlı resmi olimpiyat kıyafetlerini ilk kez kamuoyuna gösterdi.