Milli halterciler Cansel Özkan ve Aysel Özkan Niğde’ye madalyalarla döndü

Avrupa’dan Dünya Şampiyonası’na, U23 kategorisinden İslami Dayanışma Oyunları’na kadar pek çok önemli organizasyonda kürsüye çıkan Cansel Özkan ve Aysel Özkan, başarılarıyla hem Niğde’yi hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GELDİ

Moldova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 55 kiloda 91 kg koparma ile Avrupa üçüncüsü olan Cansel Özkan, yılın devamında Norveç’te yapılan Büyükler Dünya Şampiyonası’nda bu kez 53 kiloda 93 kg koparma ile dünya üçüncülüğünü elde etti.

ÜÇ MADALYA BİRDEN KAZANDILAR

Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Gençler & U23 Avrupa Şampiyonası’nda üç gümüş madalya kazanan başarılı sporcu, İslami Dayanışma Oyunları’nda ise üç altın madalya birden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

AYSEL ÖZKAN’IN 2025 BAŞARILARI

2025 yılı Aysel Özkan için de adeta altın bir yıl oldu. Moldova’daki Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 64 kiloda 100 kg koparma ile Avrupa şampiyonu olan Aysel, toplamda elde ettiği dereceyle Avrupa ikinciliği de kazandı. Arnavutluk’ta yapılan U23 Avrupa Şampiyonası’nda iki altın bir gümüş madalya alan genç sporcu, İslami Dayanışma Oyunları’nda ise tüm kategorilerde altın madalya kazanarak zirveye çıktı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yıl boyunca istikrarlı başarılarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden Cansel ve Aysel Özkan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.