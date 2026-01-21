Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den rekor: Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Macar Anna Bondar ile karşılaştı. 7'nci kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3'üncü tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin dört kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

YULİA PUTİNTSEVA İLE EŞLEŞTİ

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3'üncü turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

23 OCAK CUMA GÜNÜ OYNANACAK

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2'nci tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60'ıncı basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı. Sönmez ile Putintseva arasındaki 3'üncü tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4'üncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.