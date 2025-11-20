Nehir Toker milli takıma altın madalya getirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, uluslararası spor başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Nehir Toker, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda milli takım adına yarıştığı yüzme müsabakalarında altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

ÜSTÜN PERFORMANSLA BİRİNCİLİĞE ULAŞTI

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) organizasyonuyla gerçekleştirilen dev turnuvada milli formayla 4x100 metre mix bayrak yarışına katılan Toker, sergilediği üstün performansla takımının birinciliğe ulaşmasına önemli katkı sağladı.

Gösterdiği başarıyla hem Türkiye’yi hem de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni gururlandıran genç sporcu, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin uluslararası arenadaki yükselen başarı grafiğine de yeni bir başarı halkası eklemiş oldu.

Üniversite yönetimi ve akademisyenler Nehir Toker’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.