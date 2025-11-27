U17 Kızlar Gelişim Ligi'ne Kayseri’den 3 takım katılacak

2025-2026 sezonunda düzenlenecek U17 Kızlar Gelişim Ligi başvuru süreci tamamlandı. Katılım şartlarını yerine getiren 150 takımın mücadele edeceği ligde Kayseri’den 3 takım yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonunda düzenlenecek U17 Kızlar Gelişim Ligi’nde yer alacak takımların belli olduğunu duyurdu.

KAYSERİ'DEN 3 TAKIM

Katılım şartlarını yerine getiren 150 takım, U17 Gelişim Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Bu ligde Kayseri’den ise 3 takım, şartları yerine getirerek ligde yer alma şansı yakaladı. U17 Kızlar Gelişim Ligi’nde Kayseri’yi Kılıçaslan Yıldızspor, Kayseri Kadın FK ve Kayseri Gençlerbirliği takımları temsil edecek.U17 Kızlar Gelişim Ligi'ne Kayseri’den 3 takım katılacak - Resim : 1

Kadın Futbol Süper Ligi takımlarının katılımının zorunlu olduğu ligin müsabaka yapısı ve grupları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.