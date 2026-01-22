Zeynep Sönmez 3. tur maçı ne zaman, saat kaçta? Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ta elde ettiği tarihi başarı, tüm hızıyla devam ediyor. Macar rakibi Anna Bondar'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek bir Grand Slam turnuvasında 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi unvanını kazanan 23 yaşındaki sporcumuz, şimdi gözünü çok daha büyük bir rekora dikmiş durumda.

Melbourne Park'taki Kia Arena'da oynanacak olan bu kritik 3. tur mücadelesinde Zeynep'in karşısında oldukça tecrübeli ve hırslı bir isim olan Kazak tenisçi Yulia Putintseva yer alacak. Putintseva, bir önceki turda Fransız Elsa Jacquemot'yu set vermeden geçerek formda olduğunu gösterirken, Zeynep'in bu turnuva genelinde sergilediği özgüvenli oyun ve korttaki direnci, 4. tur kapısını aralamak adına Türkiye'ye büyük bir umut veriyor.

Zeynep Sönmez 3. tur maçı ne zaman, saat kaçta?

Bütün Türkiye'nin heyecanla beklediği Zeynep Sönmez – Yulia Putintseva karşılaşması, 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye saati ile sabaha karşı yaklaşık 05:30 civarında başlaması bekleniyor.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda?

Melbourne'deki Türk taraftarların da yoğun destek vermesi beklenen bu tarihi randevu, Eurosport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Zeynep bu maçı da kazandığı takdirde, teniste dünyanın en prestijli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık'ta teklerde son 16 turuna kalarak Türk spor tarihinde yeni bir sayfa açmış olacak.