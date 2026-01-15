Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinin son turunda rakibi Anastasia Gasanova’yı mağlup ederek adını ana tabloya yazdırdı. Sönmez, sezonun ilk Grand Slam turnuvasında üst üste ikinci kez ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında Anastasia Gasanova ile karşılaştı.
ADINI ANA TABLOYA YAZDIRDI
Turnuva boyunca set vermeden ilerleyen milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadelede ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-2 kazanarak adını ana tabloya yazdırdı. Zeynep Sönmez, geçtiğimiz yılın ardından 2026'da da Avustralya Açık ana tablosunda yer alacak.
Milli tenisçinin 18 Ocak'ta başlayacak olan ana tablodaki rakibi, çekilecek kuraların ardından netlik kazanacak.