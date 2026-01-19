Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Avustralya Açık hangi kanalda?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak adını tarihe yazdırdı. Dünya 11 numarası Alexandrova karşısında aldığı muhteşem galibiyetin ardından tüm Türkiye, Zeynep'in bir sonraki adımına kilitlendi.

Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda Macar Anna Bondar ile eşleşti. Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmanın saati, Melbourne'deki maç programının yoğunluğuna göre belirlenecek olup Türkiye saati ile gece yarısından sonra (yaklaşık 03.00 - 05.00 arası) başlaması beklenmektedir.

Mücadele canlı olarak Eurosport kanallarından ve S Sport Plus platformundan izlenebilecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus raket Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turunda dünya basamağında 112. sırada olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, 2 saat 37 dakika süren mücadelede Alexandrova'yı 7-5, 4-6 ve 6-4 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi böylece Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.