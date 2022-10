Kardashianlar estetiksiz olsa nasıl görünürlerdi? Yapay zeka estetiksiz hallerini ortaya çıkardı

Kardashian ve Jenner ailesinin estetiksiz olsalardı şu an nasıl görünürlerdi merak ettiniz mi? Bunun cevabı aslında yapay zeka tarafından verildi. Yapay zeka, Kardashian'lar ve Jenner'lar estetik olmasaydı şu an nasıl görünürlerdi sorusunun yanıtını verdi. Eğer Kim, Kylie ve Khloe hiç estetik yaptırmamış olsaydı şimdi nasıl görünürdü?

Estetiksiz Kardashian ve Jenner ailesi şimdiki hallerinden çok farklı. Estetikleriyle sık sık gündeme gelen Kardashian'lar eğer estetik olmasalardı nasıl olurlardı? Bunun cevabı TikTok'ta viral olan videoda gizli. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan yüz tarama görünümü ile Kardashian'ların ve Jenner'ların estetiksiz görünümleri paylaşıldı.

Viral bir TikTok videosu, yapay zeka (AI) kullanarak Kardashian-Jenner ailesinin doğal olarak yaşlansaydı nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.

Videoda, geçen yılki Keeping Up with the Kardashians final özel bölümünün görüntüleri, aynı klibin üzerinde oynanmış versiyonlarıyla birlikte oynatılıyor.

Orijinal ve değiştirilmiş versiyonlar arasındaki en belirgin farklar arasında Kylie'nin çok daha ince dudakları ve Khloe'nin burnu yer alıyor. Kylie daha önce suratını dolgunlaştırmak için dudak dolgusu olduğunu kabul ederken, Khloe kısa süre önce burun ameliyatı olduğunu söylemişti.