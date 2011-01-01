Haberler Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon çekimlerinin başlamasına sayılı günler kala Ca...
Haberler Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon çekimlerinin başlamasına sayılı günler kala Ca...
Röportajlar O mesleğinin öncü isimlerinden. Son olarak Erzincan’da kurduğu Mehmet Ali Bey Pr...
Röportajlar ‘Aynı ekrandaki gibi…’ Hayır efendim değil! Keremcem ekranda gördüğünüzden çok b...
Röportajlar Türkü Turan son dönemde dikkatimizi enerjisiyle çeken başarılı bir genç oyuncu. ...
Haberler Fi’nin Sadık Murat Kolhan’ı, deneyimli tiyatro oyuncusu Osman Sonant, hayatında ...
Röportajlar İlk intiba olarak herkesin farklı bir yorum yapacağı Ayşe Hatun Önal’a dair son ...
Haberler 2011 yılında çekildiğinden bu yana üzerine yazılmamış, söylenmemiş şey kalmayan ...
Röportajlar Kaan Sekban Saçmalar hesabından yaptığı ‘late night talk show’ ile tanınıp sevil...
Haberler O, tek kelimeyle bir duayen. Türkiye’de halka ilişkiler mesleğinin temelini atan...
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