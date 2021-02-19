Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! Fiyatı da belli

Başrollerini Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı; Show TV ekranlarında 2004-2007 arası yayınlanan Cennet Mahallesi dizisini izleyenlerin aşina olduğu ahşap ev satılıyor.

Dizide Yunus karakterine hayat veren Müjdat Gezen'in ailesiyle birlikte yaşadığı Balat'ta bulunan ahşap yapı, sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu ahşap bina son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştu.

AHŞAP EV İÇİN 2 MİLYON 900 BİN TL İSTENİYOR

SnobMagazin'in aktardığı habere göre 1900 senesinde yapılan, 4 katlı tarihi ahşap ev için istenilen ücret ise 2 milyon 900 bin TL. Evin satılığa çıkmasının ardından ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

ALİŞAN'IN ODASI MÜZE Mİ OLACAK?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan gayrimenkul danışmanı İrfan Pulcu yapının müzeye dönüşebileceğini kaydederek, "Alişan'ın canlandırdığı Ferhat karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek." diye konuştu.

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