Eren Vurdem Sadakatsiz dizisinden ayrıldı: Eren Vurdem kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan , başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı ve Eren Vurdem'in bir araya geldiği Sadakatsiz dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Mert'i canlandıran ünlü oyuncu Eren Vurdem diziden ayrıldı.

Eren Vurdem Sadakatsiz dizisinde eşi Bahar'ı sık sık aldatan Mert karakterini canlandırıyordu. Ancak dizinin orjinali olan Doctor Foster'de olduğu gibi Sadakatsiz'de de bu karakterin dizideki hikayesi sona erdi.

Senaryo gereği diziden ayrılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık mesajı yayınladı. İşte o veda paylaşımı:

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almış; 'Çınar' karakterini canlandırmıştır.

Vurdem, Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin de kadrosundaydı. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmıştır. Eren Vurdem son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyici karşısına çıktı.

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