Tam 26 filmdir James Bond’un hemen hemen aynı düzlemde ama
farklı hikayelerle ilerleyen filmlerinde çağa ayak uydurma vakti gelmişti,
değil mi? Fakat bazen geleneksel en iyisidir diye düşünebilirsiniz. Fikriniz ne
olursa olsun yeni 007 sizi çok şaşırtacak.
Lashana Lynch, Daniel Craig’in James Bond’u son kez canlandıracağı No Time to Die filminde yeni 007’ı canlandırdığını doğruladı. Kim bu Lynch derseniz, kendisi genç bir kadın. Dolayısıyla maskülen bir 007 görmeye alışmış herkes için bu karar çok şaşırtıcı olduç Yalnız 007 aslında bir kod ve James Bond ile özdeşleşmiş olması bir kadına verilemeyeceği anlamına gelmez. Sonuçta James Bond cinsiyet değiştirmiyor, yeni bir 007 doğuyor! Yine de Lashana Lynch o kadar fazla nefret söylemine ve ırkçılığa maruz kalmış ki, Instagram hesabını kapatma kararı almış.
Ertelenmeze çok yakında vizyonda
Hala tartışmalar sürerken bir yandan en güncel James Bond
filmini ne zaman izleyeceğimizi merak ediyoruz.
Film ertelenmezse 2 Nisan 2021’de gösterime girecek ancak
ondan önce Apple TV+ ya da Netflix gibi dijital kanallarda da gösterime
girebilir.