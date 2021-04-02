Biz bu kodu hep bir erkekler özdeşleştirmiştik, 007, Bond... James Bond! Ancak artık dünya değişti, kadınlar çok uzun zamandır ajans olabiliyordu aslında ama sinema dünyası bu radikal karara yine de şaşkın.

Tam 26 filmdir James Bond’un hemen hemen aynı düzlemde ama farklı hikayelerle ilerleyen filmlerinde çağa ayak uydurma vakti gelmişti, değil mi? Fakat bazen geleneksel en iyisidir diye düşünebilirsiniz. Fikriniz ne olursa olsun yeni 007 sizi çok şaşırtacak.

Lashana Lynch, Daniel Craig’in James Bond’u son kez canlandıracağı No Time to Die filminde yeni 007’ı canlandırdığını doğruladı. Kim bu Lynch derseniz, kendisi genç bir kadın. Dolayısıyla maskülen bir 007 görmeye alışmış herkes için bu karar çok şaşırtıcı olduç Yalnız 007 aslında bir kod ve James Bond ile özdeşleşmiş olması bir kadına verilemeyeceği anlamına gelmez. Sonuçta James Bond cinsiyet değiştirmiyor, yeni bir 007 doğuyor! Yine de Lashana Lynch o kadar fazla nefret söylemine ve ırkçılığa maruz kalmış ki, Instagram hesabını kapatma kararı almış.





Ertelenmeze çok yakında vizyonda

Hala tartışmalar sürerken bir yandan en güncel James Bond filmini ne zaman izleyeceğimizi merak ediyoruz.

Film ertelenmezse 2 Nisan 2021’de gösterime girecek ancak ondan önce Apple TV+ ya da Netflix gibi dijital kanallarda da gösterime girebilir.