10 dolara George Clooney'le bir gece

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George Clooney bir yardım kuruluşuna 10 dolar bağış yapacak kadınlardan biri ile bir geceyi birlikte geçirecek.

Hollywood'un yakışıklı aktörlerinden George Clooney bir yardım kuruluşuna 10 dolar bağış yapacak kadınlardan biri ile kura sonucu bir geceyi birlikte geçireceğini açıkladı.



Clooney, bu bağışta toplanacak paranın tamamının 'Omaze' adlı kuruluşun 'Satellite Sentinal' projesi çerçevesinde Sudan'da yaşanan insanlık dramına son vermek için kullanılacağını belirtti. George Clooney ile bir gece geçirmeye hak kazanan talihli kadın, 3 Şubat tarihinde New York'a uçarak ilk önce David Letterman'ın şovuna katılacak. Oradan Clooney ile birlikte 'The Monuments Men' filminin galasına gidecek olan talihli kişi burada da Matt Damon, Cate Blanchett ve Bill Murray gibi ünlü sanatçılarla bir araya gelme şansı bulacak. George Clooney şanslı kadının uçak ve otel harcamalarını da kendi cebinden ödeyeceğini belirtti.



(DHA)