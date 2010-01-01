11 yıllık ilişki sona eriyor!

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Hollywood'dan şoke eden bir ayrılık haberi! Megan Fox ile Brian Austin Green ayrılıyor.

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen Megan Fox ile kocası Brian Austin Green'in yollarını ayırma kararı aldı.



Fox ve Green'in güzel yıldızın kariyeri yüzünden sürekli tartıştıkları ve altı ay önce ayrı yaşamaya başladıkları iddia ediliyor.



11 yıldır birlikte olan 42 yaşındaki Brian Austin Green ile 29 yaşındaki Megan Fox, 2010 yılında evlenmişlerdi. Çiftin 2 yaşında Noah ve 19 aylık Bondi adında iki oğlu var.



Fox ve Green Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak kabul ediliyordu.