1.5 milyon liralık teselli

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Ebru Gündeş, ara verdiği sahneler geri dönüyor

Ebru Gündeş sahnelere geri dönüyor. Ünlü şarkıcı, hazirandan itiraben üst üste 11 konser verecek ve toplamda 1.5 milyon lira kazanacak. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf'ın 17 Aralık rüşvet operasyonunda tutuklanmasıyla sahne çalışmalarına ara vermişti. Zarrab’ın serbest kalmasıyla rahat bir nefes alan Gündeş, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Yazın yoğun bir tempoda çalışacak olan Gündeş’in konser takvimi de şimdiden belli oldu. Ünlü şarkıcı, Antalya’daki Sueno Hotel’de 4-18 Haziran, 2-16-30 Temmuz, 7-14-21-28 Ağustos , 4-10 Eylül tarihleri arasında sahneye çıkacak. Konser başına 130 bin lira alacak olan Gündeş’in yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kazanacak.