'20 yıldır kendimi beğenmiyorum'

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Ünlü şarkıcı Cher, AARP dergisine verdiği söyleşide "özgüveninin yüksek olmadığını" açıkladı ve "20 yıldır kendimi beğenmiyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Cher, AARP dergisine verdiği söyleşide özgüveninin yüksek olmadığını açıkladı ve “20 yıldır kendimi beğenmiyorum” dedi.



68 yaşındaki şarkıcı, “ Zaman zaman düşünüyorum ve kendime, ‘Çok yaşlısın! Bu nasıl oldu?’ sorusunu soruyorum. Yıllardır aynaya bakmamışım gibi. Yalnızca, 40 yaşımdan 45’e kadar dış görünüşümden memnundum” ifadelerini kullandı.



Cher, söyleşinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Özgüveni yüksek bir insan değilim ve Cher hayranı olduğum da söylenemez. Ancak, mükemmel bir iş çıkardığımdan emin olmak istiyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.”