27 Mayıs tweetini yanlış anlayınca...

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Aylin Aslım 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbenin 54. yıl dönümünde Ömer Çelik'in attığı tweeti Gezi'ye yorunca takipçileri tarafından 'ti'ye alındı

27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen askeri darbenin üzerinden 54 yıl geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Twitter'dan darbenin yıldönümüne ilişkin "27 Mayis darbesi bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktü. Milletten yetki alanlar milletin iradesini yıktı bu darbeyle." mesajını paylaştı.



Bu mesajı yanlış anlayan Aylin Aslım'sa, "Gezi'ye mi darbe diyor ciddi ciddi?" şeklinde tweet atınca takipçilerinin kendisini 'ti'ye alan tweetlerine maruz kalmaktan kurtulamadı