Kanadalı 24 yaşındaki anne Legaci Allong, üçüncü çocuğunu banyo küvetinde kendi başına dünyaya getirdi.

Her şey normal gittiği için herhangi bir müdahalede bulunmayan 2 doğum hemşiresi doğum doğum sürecinde yanından ayrılmadı. Allong'un eşi tarafından YouTube kanalında gösterilen video ise 700 bin kez izlendi.



DEZENFEKTAN KULLANMADI

Kanada'nın Ontario kentinde yaşayan Allong, doğum başladığını hissettiğinde eşi banyo küvetini, herhangi bir ilaç koymadan ılık suyla doldurdu. Ocak ayında çekilen videoda genç kadın, bir süre doğum sancıları yaşadı ve sonunda oğlu Hero'yu doğurdu.

21 dakikalık videoda Legaci, diğer annelerle doğum sancıları sırasında nasıl sakin olmaları gerektiği konusunda ipuçları paylaştı. Kasılmalar geldiğinde ise "Evet, bebek beni kucaklamak istiyor ve bu beni iyi hissettiriyor" dedi. Daha önce iki doğum deneyimine sahip annenin videosu, doğumdan korkan birçok anneye de yardımcı olmaya devam ediyor.

Legaci'nin 25 yaşındaki partneri Chazz ve 4 yaşındaki oğulları Prince ve 2 yaşında Romeo da bu doğuma şahitlik etti.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Legaci, bu doğum videosu ile birlikte hamile olan kadınlara, korkulacak bir şeyin olmadığını ve anne olmanın dünyanın en doğal şeyi olduğunu tanıklık etmeye çalışıyor.

Genç 3 çocuk annesi şunları söylüyor:

"Doğum videomun anne olma duygusunun nasıl hissettirdiğini, annelere nasıl sakin kalabileceğine dair bir fikir olmasını istiyorum. Tabii ki bu videoyu çekerken zorluklar yaşadık... Çıplaklığım, her şeyimin birebir çekilmesi gibi. Ama her şey yine de harika geçti. Suda doğum yapmak inanılmaz güzeldi. Bunu lokal anestezi ya da benzeri yöntemler uygulanmadan ilk kez yaptım ama gerçekten kendimi çok sakin hissettim"



"The Natural Birthing Queen" (Doğal Doğum Kraliçesi) kod adıyla internette doğum deneyimini paylaşan genç kadın annelere de örnek olmak istediğini söyledi.

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