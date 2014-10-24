46'nın yeni sayısı yayınlandı

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Fotoğrafçı Mehmet Turgut’un hayat verdiği dijital fotoğraf kültür dergisi “46”nın yeni sayısı “Robot Edition” için Azra Akın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler robot oldu!

Dijital olarak yayınlanan ve gün geçtikçe daha fazla insana ulaşan “46”, yeni sayısı “Robot Edition”la hayatın her alanına giren robotlarla farklı bir ilişki kuruyor. Geçmişten günümüze, insanlığın teknoloji ile inişli çıkışlı hikayesini sayfalarına taşıyan “46 – Robot Edition”a; Azra Akın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler ve Uğur Alibaşoğlu konuk oluyor.

“Robot Edition”la, “46” ailesine iki isim daha katılıyor; “Teknolojiden Anlamayan Adam”ın yaratıcıları Timur Akkurt ve Barış Akpolat, “46”ya özel video ve yazılarıyla okuyucularla buluşacak.

24 Ekim 2014’ten itibaren iPhone ve iPad uygulamalarıyla AppStore’da yerini alan “46 – Robot Edition”, ayrıca www.46magazine.com sitesinden de indirilebiliyor.