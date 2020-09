Bu sene önceki yılların aksine şaşalı bir kırmızı halı seremonisi ya da ünlülerin kalabalık masaları olmadan sadece görüntülü olarak yapılan şov, yeni normale ne kadar hızlı alıştığımızın da bir göstergesi oldu.

Jimmy Kimmel’ın sunucu olduğu gece, rekor adaylıklara ve tarihi zaferlere tanıklık etti ve anladık ki sadece görüntülü bile olsa, ödül törenleri yine de heyecanlı olmayı başarıyor. Gecenin en çok ödül kazanan yapımı, komedi dalında yedi ödül alarak rekor kıran Schitt’s Creek olurken, Drama dizileri alanında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Zendaya da bu ödülü alan en genç isim oldu.

GECENİN KAZANANLARI;

En iyi komedi; Schitt's Creek



En iyi drama; Succession

En iyi mini dizi; Watchmen

En iyi erkek koyuncu (Komedi); Eugene Levy, Schitt's Creek

En iyi kadın oyuncu (Komedi); Catherine O'Hara, Schitt's Creek

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi); Dan Levy, Schitt's Creek

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi); Annie Murphy, Schitt's Creek

En iyi erkek oyuncu (Drama); Jeremy Strong, Succession

En iyi kadın oyuncu (Drama); Zendaya, Euphoria

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama); Billy Crudup, The Morning Show

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama); Julia Garner, Ozark

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Regina King, Watchmen

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Uzo Aduba, Mrs. America

En iyi reality yarışma programı; RuPaul's Drag Race

En iyi talk şov serisi; Last Week Tonight with John Oliver

En iyi skeç serisi; Saturday Night Live

En iyi televizyon filmi; Bad Education

En iyi komedi dizisi yazarı; Daniel Levy, "Schitt's Creek"

En iyi drama dizisi yazarı; Jesse Armstrong, Succession