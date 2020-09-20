Jimmy Kimmel’ın sunucu olduğu gece, rekor adaylıklara ve tarihi zaferlere tanıklık etti ve anladık ki sadece görüntülü bile olsa, ödül törenleri yine de heyecanlı olmayı başarıyor. Gecenin en çok ödül kazanan yapımı, komedi dalında yedi ödül alarak rekor kıran Schitt’s Creek olurken, Drama dizileri alanında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Zendaya da bu ödülü alan en genç isim oldu.
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Tonight’s the night, all eyes are on ME! No matter who you’re rooting for it’s sure to be a fun ride (right @kiamotorsusa?) So, put on your comfy pants (or pajamas if that’s what you prefer), grab your #Emmy-themed drinks and snacks, download your at-home prediction sheet at Emmys.com and let’s see where the journey takes us! Watch the #Emmys LIVE at 5pm PT/8pm ET on @abcnetwork! What are your predictions? #EmmyAtHome
GECENİN KAZANANLARI;
En iyi komedi; Schitt's Creek
En iyi drama; Succession
En iyi mini dizi; Watchmen
En iyi erkek koyuncu (Komedi); Eugene Levy, Schitt's Creek
En iyi kadın oyuncu (Komedi); Catherine O'Hara, Schitt's
Creek
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi); Dan Levy, Schitt's
Creek
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi); Annie Murphy,
Schitt's Creek
En iyi erkek oyuncu (Drama); Jeremy Strong, Succession
En iyi kadın oyuncu (Drama); Zendaya, Euphoria
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama); Billy Crudup, The
Morning Show
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama); Julia Garner, Ozark
En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Mark Ruffalo, I
Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Regina King,
Watchmen
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Yahya
Abdul-Mateen II, Watchmen
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Uzo
Aduba, Mrs. America
En iyi reality yarışma programı; RuPaul's Drag Race
En iyi talk şov serisi; Last Week Tonight with John Oliver
En iyi skeç serisi; Saturday Night Live
En iyi televizyon filmi; Bad Education
En iyi komedi dizisi yazarı; Daniel Levy, "Schitt's Creek"
En iyi drama dizisi yazarı; Jesse Armstrong, Succession