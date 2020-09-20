Bu sene önceki yılların aksine şaşalı bir kırmızı halı seremonisi ya da ünlülerin kalabalık masaları olmadan sadece görüntülü olarak yapılan şov, yeni normale ne kadar hızlı alıştığımızın da bir göstergesi oldu.

Jimmy Kimmel’ın sunucu olduğu gece, rekor adaylıklara ve tarihi zaferlere tanıklık etti ve anladık ki sadece görüntülü bile olsa, ödül törenleri yine de heyecanlı olmayı başarıyor. Gecenin en çok ödül kazanan yapımı, komedi dalında yedi ödül alarak rekor kıran Schitt’s Creek olurken, Drama dizileri alanında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Zendaya da bu ödülü alan en genç isim oldu. Bu gönderiyi Instagram'da gör Tonight’s the night, all eyes are on ME! No matter who you’re rooting for it’s sure to be a fun ride (right @kiamotorsusa?) So, put on your comfy pants (or pajamas if that’s what you prefer), grab your #Emmy-themed drinks and snacks, download your at-home prediction sheet at Emmys.com and let’s see where the journey takes us! Watch the #Emmys LIVE at 5pm PT/8pm ET on @abcnetwork! What are your predictions? #EmmyAtHome Emmys / Television Academy (@televisionacad)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Eyl, 2020, 2:00ös PDT ) GECENİN KAZANANLARI; En iyi komedi; Schitt's Creek

En iyi drama; Succession En iyi mini dizi; Watchmen En iyi erkek koyuncu (Komedi); Eugene Levy, Schitt's Creek En iyi kadın oyuncu (Komedi); Catherine O'Hara, Schitt's Creek En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi); Dan Levy, Schitt's Creek En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi); Annie Murphy, Schitt's Creek En iyi erkek oyuncu (Drama); Jeremy Strong, Succession En iyi kadın oyuncu (Drama); Zendaya, Euphoria En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama); Billy Crudup, The Morning Show En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama); Julia Garner, Ozark En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Mark Ruffalo, I Know This Much Is True En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Regina King, Watchmen En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film); Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film); Uzo Aduba, Mrs. America En iyi reality yarışma programı; RuPaul's Drag Race En iyi talk şov serisi; Last Week Tonight with John Oliver En iyi skeç serisi; Saturday Night Live En iyi televizyon filmi; Bad Education En iyi komedi dizisi yazarı; Daniel Levy, "Schitt's Creek" En iyi drama dizisi yazarı; Jesse Armstrong, Succession