Amerikalı Joan MacDonald, 70 yaşından sonra bir fitness hocası oldu. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan MacDonald, fiziğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor.

70'li yaşlarda sosyal medyayı kullanmayı bilmeyen ve yeni öğrenen fitness hocası internette bazı programlar üzerinden takipçileri ile cimnastik yapıyor. Evliyken çoğu kadının çok fazla fiziğine dikkat etmediğini söyleyen MacDonald, "Ben de aynı hatayı yaptım. Ama şimdi fitim ve ölene kadar bedenime dikkat edeceğim. Yaşınız ileri bile olsa mutlaka hareketi bırakmayın. Tabii bana 'büyükanne bu yaşta ne yapıyorsun diyen oluyor ama kulak asmıyorum" diyor.



McDonald'sın fitnes yolculuğu ise birçok kişi bir doktoru ziyaret ettikten sonra başlamış. Fitnes hocası, "Bana yüksek tansiyonum olduğunu söyledi. Adeta kontrol edilemiyordu" dedi. MacDonald'ın bir yaşam koçu olan kızı Michelle ise ona cimnastik yapmasını önermiş. Yediklerine ve egzersiz faaliyetlerine önem veren MacDonald artık bir fitnes hocası. Bilgisayar ve cep telefonundaki uygulamaları kullanmayı öğrenen MacDonald artık yüksek tansiyon rahatsızlığının da sona erdiğini ve kendini mükemmel hissettiğini söylüyor.



İşte MacDonald'dan kadınlara birkaç tavsiye:

VÜCUDUNUZU BEĞENİN

"Eskiden zayıf ve fit kadınları gördüğümde şöyle hissederdim: Oh bu kadınlar çok güzeller. Ne kadar da zayıflar. Ama herkesin kendine göre farklı bir vücut şekli var. O halde endişelenmeme de gerek yok. Bazı kadınlar daha ince kemikli ya da bazıları kalın kemikli. Kemiklerimde sonuçta fazla et var ve bu benim vücudum. Kime ne? Bu zamana kadar hiç kimse benim güzel olduğumu söylemedi. Ama ben kendime nasıl giyindiği ve nasıl davrandığım konusunda çok güveniyorum. Kendi vücudumu seviyor ve ona iyi davranıyorum."

TROLLERLE ZAMAN KAYBETMEYİN

"Bana karşı olumsuz davranan biri olursa, hayatımın dışına koyarım. Çok sık olumsuz yorum almıyor ama bazen insanlar sizin cesaretinizi kırmaya çalışıyor. Sonuçta onların size cesaret vermesine ihtiyacınız var. Sevildiğinizi hissettiğinizde siz de geri bildirimlerle onları takdir edin. Ama sürekli olumsuz yorumlar yazan ya da yapan kişiyi hayatınızdan atın."

ZAMANINIZA ÖNCELİK VERİN

"Mümkünse, kendinize biraz zaman ayırın. Günde sadece yarım saat veya bir saat olsa bile. Bunu yapın çünkü gelecekte buna ihtiyacınız olacak. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, kendinizi çok daha hissedersiniz. Bedeninize iyi davranın. Bu 1 saati evde cimnastik yaparak ya da spor salonuna giderek harcayabilirsiniz. Açıkçası 74 yaşında olduğuma inanamıyorum."

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