Açelya Özcan, Nasuh Mahruki’yle birlikte iyilik peşinde…

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Kiraz Mevsimi’nde canlandırdığı Gizem karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Açelya Özcan, Türkiye’de “yardımserverlik koşusu”nun öncüsü Adım Adım Oluşumu için bağış toplayacak.

Adım Adım’ın Belgrad Ormanı’ndaki koşu etkinliğinde, oluşumun desteklediği STK’lardan AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’yle bir araya gelerek bağış projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Özcan, 36.Vodafone İstanbul Maratonu’nda, kişisel varlığı tehdit altında ve korunma ihtiyacı olan çocukları bakıcı anne sevgisiyle büyütmeyi ve topluma kazandırmayı amaç edinen Koruncuk Vakfı için koşacak. Özcan, Koruncuk’un Bolluca Çocukköyü’nde çocuklarına drama ve müzik dersleri de verecek.