Acun-Adriana aşkı

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Adriana Lima ile Acun Ilıcalı arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile Acun Ilıcalı arasında aşk yaşandığına dair haberler gündemde bomba etkisi yarattı.



Hatta Acun Ilıcalı'nın, Adriana Lima için 11 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı'dan da ayrılacağı da iddia edildi.



Acun Ilıcalı'nın daha önce programına da konuk ettiği Adriana Lima yakınlaştığı iddiaları, sadece magazin dünyasında değil sosyal medyada da büyük etki yarattı.



Ilıcalı'nın Brezilyalı top model Adraiana Lima ile aşk yaşadığı söylentileri özellikle erkeklerin büyük tepkisini topladı.



İşte Twitter'daki bazı yorumlar:



@ bilio_muydunuz

Acun'un Adriana Lima ile aşk yaşaması, Türkiye'nin arenada UEFA Kupasından Sonraki En Büyük hareketidir ULUSLARARASI.



‏@dputwit

Allah aşkına saçmalamayın Adriana Lima, para için Acun ile birlikteymiş diyorlar, sanki Adriana Lima bağkur emeklisi tövbe ya ??



‏@cagnurozturk

erkeklerin tesellisi: acun adriana'yı bulduysa biz de hedeflere yakiniz, kadınların tesellisi: adriana bile aldatildi beee



‏@ufukkpt

Acun'un karısı bile, adriana lima için ben de karımı boşardım diye düşünüyordur şimdi.



‏@murat_gkmn

Dün Acun'la Adriana Lima aşkı haberi yayılınca bu gün herkes siyah tişörtle çıkmış sokaga.



@ufukergin

Kızlar şu Acun Ilıcalı & Adriana Lima olayında "e para tabii" diosunuz ya cidden uçmuşsunuz. Yahu kız Adriana Lima heyyy ???



@MuhammedOsman88

Bu millet en son 1453 ve 1923'te bu kadar sevinmişti, allah razı olsun Acun abi.



‏@nazantarim

adriana acun ikilisi diye birşey mümkünse, garson ingilizcesine devam gençler



‏@ozkanirdemm

acun adriana ilişkisi islamiyetten hızlı yayıldı ahahahaha



@TTine_bandim

Bu Adriana kız-erkek bütün memleketin hayallerini yıktı. Siz bir Acun zaten olamazsınız beyler de bence şimdi 'Zeynepler' düşünsün...



‏@cameldeepblue

Aslında acundan önce hamdi bey teklif etmiş de adriana yokum demiş.



