Acun-Adriana aşkı
Adriana Lima ile Acun Ilıcalı arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü!
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile Acun Ilıcalı arasında aşk yaşandığına dair haberler gündemde bomba etkisi yarattı.
Hatta Acun Ilıcalı'nın, Adriana Lima için 11 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı'dan da ayrılacağı da iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın daha önce programına da konuk ettiği Adriana Lima yakınlaştığı iddiaları, sadece magazin dünyasında değil sosyal medyada da büyük etki yarattı.
Ilıcalı'nın Brezilyalı top model Adraiana Lima ile aşk yaşadığı söylentileri özellikle erkeklerin büyük tepkisini topladı.
İşte Twitter'daki bazı yorumlar:
@ bilio_muydunuz
Acun'un Adriana Lima ile aşk yaşaması, Türkiye'nin arenada UEFA Kupasından Sonraki En Büyük hareketidir ULUSLARARASI.
@dputwit
Allah aşkına saçmalamayın Adriana Lima, para için Acun ile birlikteymiş diyorlar, sanki Adriana Lima bağkur emeklisi tövbe ya ??
@cagnurozturk
erkeklerin tesellisi: acun adriana'yı bulduysa biz de hedeflere yakiniz, kadınların tesellisi: adriana bile aldatildi beee
@ufukkpt
Acun'un karısı bile, adriana lima için ben de karımı boşardım diye düşünüyordur şimdi.
@murat_gkmn
Dün Acun'la Adriana Lima aşkı haberi yayılınca bu gün herkes siyah tişörtle çıkmış sokaga.
@ufukergin
Kızlar şu Acun Ilıcalı & Adriana Lima olayında "e para tabii" diosunuz ya cidden uçmuşsunuz. Yahu kız Adriana Lima heyyy ???
@MuhammedOsman88
Bu millet en son 1453 ve 1923'te bu kadar sevinmişti, allah razı olsun Acun abi.
@nazantarim
adriana acun ikilisi diye birşey mümkünse, garson ingilizcesine devam gençler
@ozkanirdemm
acun adriana ilişkisi islamiyetten hızlı yayıldı ahahahaha
@TTine_bandim
Bu Adriana kız-erkek bütün memleketin hayallerini yıktı. Siz bir Acun zaten olamazsınız beyler de bence şimdi 'Zeynepler' düşünsün...
@cameldeepblue
Aslında acundan önce hamdi bey teklif etmiş de adriana yokum demiş.