Acun'un rakibi Nuri Bilge Ceylan!

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Haziran ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isim, iki ay aradan sonra yeniden Acun Ilıcalı olurken; onu Serdar Ortaç, Nuri Bilge Ceylan ve Sezen Aksu izledi. İşte araştırmanın detayları...

Haziran ayı boyunca en çok konuşulan isim Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, Haziran ayında aldığı 3 milyon dolarlık villa ile haberlere konu edilirken, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “O Ses Türkiye ” programına bir sonraki sezon için yeni jüri arayışına girmesiyle de magazin basınında yer aldı.



Survivor yarışmasında ödül oyununu kazanan grubu ABD 'ye götürmesinin yanı sıra, milli oyuncular ve Fatih Terim ile tanışma fırsatı sunan Ilıcalı, Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle her hafta farklı bir ünlünün sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında sunuculuk yapmasıyla basına konu edildi. Aynı araştırmaya göre; magazin camiasının bir diğer ismi, 3 bini aşkın haberle Serdar Ortaç oldu. Haziran ayında sevgilisi Chloe Loughnan ile dünya evine giren edinen Ortaç, bu haberin ardından MS hastalığına yakalandığı iddiasıyla basında yer aldı.



Ortaç’ın ardından gösterimdeki son filmi 'Kış Uykusu'yla dünyanın en prestijli festivali Cannes'da Altın Palmiye kazanan Nuri Bilge Ceylan, Sezen Aksu, Kenan Işık, Deniz Seki, Haziran ayının en çok gündemde yer alan ünlüleri olarak raporda yer aldı. Araştırma Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapıldı.