Adele'den yeni albüm müjdesi

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Grammy ödüllü şarkıcı Adele, yeni albümünün bu sene içinde piyasaya çıkacağına dair Twitter’dan ipucu verdi.

Adele "25 " isimli albümünü bu yıl sona ermeden yayınlayacağının ipuçlarını Twitter'dan verdi. Sosyal medya hesabından albüm çıkış tarihine az bir zaman kaldığını açıklayan Adele, lansmanı takip eden süreçte de hemen bir dünya turnesine çıkacağını ifade etti. Çıkardığı albümlerinin isimlerine o yıldaki yaşının rakamını veren Adele, “Hoşçakal 25. Bu yıl için tekrar görüşmek üzere” tweet’ini paylaştı.