Adriana Lima boşanıyor!

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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, kendisini 2 kez aldatan basketbolcu eşi Marco Jaric'ten boşanmaya karar verdi

Geçtiğimiz günlerde reklam çekimleri için İstanbul'a gelen Adriana Lima, İstanbul'da geçirdiği zamanda evliliğini yeniden gözden geçirdi. İstanbul'a gelmeden önce, basketbol oyuncusu eşi Marco Jaric'in kendisinı aldattığına dair haberler çıkmıştı. Güzel yıldız, bu iddialara yanıt vermedi. İstanbul'da kendisiyle yapılan özel röportajlarda da Lima, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini belirtti. İki çocuk sahibi Lima'nın eşinden boşanmaya karar verdiği öğrendildi. Daha önce de pek çok kez aldatıldığına dair haberler çıkan Lima, bu kez eşini affetmeyeceğe benziyor.