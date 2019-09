Nerede bir Quentin Tarantino filmi görsek, Uma Thurman’ın çıkagelmesini beklemek karşı konulmaz bir refleks. Yönetmenin son filmi Once Upon a Time in Hollywood’da ise soya çekiminden mütevellit Thurman’ın kızı Maya Hawke’yle yeniden aşk yaşıyoruz!

Evet yeniden; çünkü Maya hayatınıza ilk olarak Stranger Things’in üçüncü sezonunda Robin karakteriyle girmiş olabilir. Bir röportajında “Robin karakterinde olabildiğince çok boyutlu olmaya çalıştım. Dürüst olmam gerekirse, zaten çok sevilen bir diziye yeni bir karakter kazandırmak, nadiren başarılı sonuç veriyor. Ama ben nasıl Robin’e aşık olduysam, insanlar da sevdiği için herkese minnettarım” diyor. Siz Robin’i ne kadar sevdiniz bilinmez ancak Maya’yı sevmek için iki yeni neden daha var: Stay Open ve To Love a Body şarkıları! Son klibindeyse karşımıza denizkızı olarak çıkıyor. Yalnızca Annesi Uma Thurman ve babası Ethan Hawke olduğu için bile sempati besleyebileceğiniz 21 yaşındaki Maya Hawke, beklenen günlerde ona hayran olmamız için daha çok malzeme verecek gibi görünüyor. Yanılıyor muyuz?