menu

close

menu

close

menu

close

Ah, Maya!

Ah, Maya!

Nerede bir Quentin Tarantino filmi görsek, Uma Thurman’ın çıkagelmesini beklemek karşı konulmaz bir refleks. Yönetmenin son filmi Once Upon a Time in Hollywood’da ise soya çekiminden mütevellit Thurman’ın kızı Maya Hawke’yle yeniden aşk yaşıyoruz!

Evet yeniden; çünkü Maya hayatınıza ilk olarak Stranger Things’in üçüncü sezonunda Robin karakteriyle girmiş olabilir. Bir röportajında “Robin karakterinde olabildiğince çok boyutlu olmaya çalıştım. Dürüst olmam gerekirse, zaten çok sevilen bir diziye yeni bir karakter kazandırmak, nadiren başarılı sonuç veriyor. Ama ben nasıl Robin’e aşık olduysam, insanlar da sevdiği için herkese minnettarım” diyor. Siz Robin’i ne kadar sevdiniz bilinmez ancak Maya’yı sevmek için iki yeni neden daha var: Stay Open ve To Love a Body şarkıları! Son klibindeyse karşımıza denizkızı olarak çıkıyor. Yalnızca Annesi Uma Thurman ve babası Ethan Hawke olduğu için bile sempati besleyebileceğiniz 21 yaşındaki Maya Hawke, beklenen günlerde ona hayran olmamız için daha çok malzeme verecek gibi görünüyor. Yanılıyor muyuz?


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nicholas Hoult
Sebastian Stan
Maral Büyüksaraç
Tom Hopper
Charlie Hunnam
James Franco
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nicholas Hoult
Sebastian Stan
Maral Büyüksaraç
Tom Hopper
Charlie Hunnam
James Franco

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.