''Aklımın ucundan geçmemişti''

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Nymphomaniac'taki rolüyle dikkat çeken Stacy Martin "Porno dublörümle tanışacağım aklımın ucundan geçmemişti" diyor

Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier’ın son keşfi, 22 yaşındaki Stacy Martin. Martin, aslında Premier Model Management’da kayıtlı bir model. Ancak aynı zamanda podyumlar için kısa boylu olduğu düşünülen bir isim. Jane Birkin’e olan benzerliğiyle de dikkat çeken Stacy Martin, Von Trier’ın bir kadının cinsel hayatını, doğumundan 50 yaşına kadar anlattığı sansasyonel filmi ‘Nymphomaniac’ın da oyuncularından. Hard-core porno sahnelerinin de yer aldığı bu iki kısımlı filmde Shia LaBeouf’un kız arkadaşı olarak gözüken Martin, Joe karakterinin 15-21 yaş arası genç halini oynuyor. Joe, hayatının bir sonraki evresinde Jane Birkin’in kızı olan Charlotte Gainsbourg tarafından canlandırılan seks bağımlısı bir karakter. Stacy Martin’in Jane Birkin’e benzemesi de bu yüzden epey Trier’in işini kolaylaştıran bir özelliği. Ama Martin “Aslında Lars, beni Charlotte’ın annesi Jane Birkin’e benzediğim için seçmedi. Beni role yakıştırmasının tek nedeni seçmelerde iyi iş çıkarmış olmam,” sözleriyle bu yargıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Martin, onu korkutanın çıplaklık değil, karşılıklı çıplak hareketler olduğunu; Shia’nın bu konuda çok profesyonel davrandığını ama aslında cinsel hiçbir şey yapmadıklarını söylüyor “Kalan kısmın hepsi dublörlere bırakıldı. Tamamen farklı bir sektör. Porno yıldızları senin işini bitirmiş oluyor. Porno dublörümle tanışacağım aklımın ucundan geçmemişti,” sözleriyle filmin bir cinsel noktasını açıklığa kavuşturuyor. Çıplaklık filmin ana teması değil, hikâyenin sadece bir bölümü. Nicole Kidman’ın ‘Dogville’, Kirsten Dunst’ın ‘Melancholia’ ve Charlotte Gainsbourg’un ‘Anti-christ’ gibi filmlerinde yer aldığı yönetmen Lars von Trier, her ne kadar Martin’in bu rolü kaldırabileceğini düşünerek onu seçmiş olsa da, oyunculuk deneyimi olmayan biri için üstlenmesi zor bir görev olmalı. Canlandırdığı karakter, çoğu aktrisin hayatı boyunca dahil olmadığı kadar fazla çıplaklık içeren sahnelerde yer alıyor. Film, Cologne civarında 55 günde tamamlandı. İlk kısım Joe’nun gençlik yıllarını konu alıyor. İkinci kısımda ise sahnede Charlotte Gainsbourg var. Bu iki bölüm, kronolojik değil konulara göre ayrılmış. “Genç Joe, seks bağımlısı olduğunun farkında ama bunun bir hastalık olabileceğinin farkında değil. 60’ların ilişkilerini 15 yaşındayken keşfediyor. Erkek arkadaşıyla çok ilginç bir ilişikisi var,” diye anlatıyor kendi rolünü Martin. Lars bu karakterle arzu hissini överken bir yandan insanların kusurlarının olabileceğini gösteriyor. Yarı Fransız olan ve Paris’te büyüyen Martin, Yuck grubunun solisti Daniel Blumberg’le birlikte. 7’sinden 13 yaşına kadar ailesiyle Japonya’da yaşamış. Daha sonra Paris’e dönmüş ve 18 yaşında da oyuncu olabilme hayalleriyle Londra’ya taşınmış. Modellik aslında para kazanabilmek için bulduğu bir ek iş sadece. Hep oyuncu olmak istemiş. Lars von Trier’ın her zaman oyuncularına kamera önündeyken şevk ve güç verdiği, onlara asla kukla gibi davranmadığını belirtiyor. Bir süre durmadan aynaya bakarak bu rolü yapabileceğine kendini inandırmaya çalışan Martin, ailesinin filmi gördüğünde vereceği tepki hakkında ise endişeli.