Vikingler dizisine yeni giren oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Vikingler’in yeni sezonu merakla beklenirken herkes diziye yeni giren 1.85’lik yakışıklı Alex Hogh Andersen’den bahsediyor yani Kanada-İskoç yapımı dizinin yeni göz bebeği oluyor kendileri. Pek çoklarına göre dizinin yeniden hayran kazanmasında büyük rolü var. Bu Danimarkalı yakışıklı, aldığı oyunculuk eğitiminin ardından kendini dizi setlerinde bulmuş ama uluslararası ününü Vikingler’e borçlu. Tabii bu konuda bereketi tescilli Kuzey topraklarından gelen genleri hayli baskın gelmiş belli ki. Set dışında tüm zamanını fotoğraf çekerek geçiriyor ve kendini görsel zekası yüksek biri olarak tanımlıyor.