Ali Şen'in torunu hayatını kaybetti

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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in 17 yaşındaki torunu Alp Ali Şen, Şile'de ATV aracına benzer UTV adı verilen aracıyla yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti.

Alp Ali Şen (17), Şile İmrendere köyünde kendi kullandığı UTV adı verilen araçla seyir halindeyken, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Alp Ali Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Burak Efkan adlı arkadaşı ise yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Efkan, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ailesinin isteği üzerine daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Alp Ali Şen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi'ne getirildikten kısa süre sonra, baba Adnan Şen ve eşi de hastaneye gelerek acı haberi aldı. Aile, hastanede sinir krizleri geçirdi.