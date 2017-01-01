Radarımızda genç ve başarılı oyuncu Almila Ada var. Onu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri olan Almila Ada 1994 İstanbul doğumlu. Aslen Selanik göçmeni olan oyuncunun babası gazeteci annesi ise hem öğretmen hem de moda tasarımcısı. Küçük yaşlardan itibaren baleye ilgi duyan ve bale eğitimi alan Almila, annesinin işi nedeniyle bir süre Rusya'da da yaşamış. Hayatı boyunca her gün bale yaptığını söyleyen oyuncu, balenin hayatına disiplin kattığını söylüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun olan Almila Ada ayrıca Londra'da bale üzerine yüksek lisans yapmış. Bale yaparken birçok sakatlık da yaşayan güzel oyuncu aşil tendonundan yaşadığı sorun nedeniyle fizik tedavi görmek için İstanbul'a dönmek durumunda kalmış.

Almila Ada Avengers (Yenilmezler-Ultron Çağı) filminde kara dulu canlandıran Scarlett Johansson'ın gençliğini canlandırmıştır. Londra'da yaşadığı sırada Avengers filminin sahnelerinde Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerine ihtiyaçlar olduğu için Almila'nın eğitim aldığı bale okulunda seçme yapılmış. Almila Ada bu seçmeleri kazanarak filmdeki bir flashback sahnesinde ufak bir rol almış.

Almila Ada dizileri

Şu ana kadar birçok dizide rol alan oyuncunun ilk dizisi başrollerini Özcan Deniz ve Hatice Şendil'in oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün. Almila Ada bu dizide Nehir adlı bir kızı canlandırmıştır. Daha sonrasında ise "Kırgın Çiçekler" dizisinde Lalin karakterine hayat vermiştir. En büyük çıkışını ise "Adı Efsane" adlı dizide babası ile sorunlar yaşayan bir kız olan Melis karakteri ile yapmıştır. "Melis'in hayatı benim ile kıyaslanamayacak kadar zor. Melis ergen ve duyguları sürekli gelgitli biri. Karakteri canlandırmak benim için çok heyecan vericiydi" diyen Ada, projeye girerken korktuğunu ve başlarda çok tedirgin olduğunu; hatta Erdal Beşikçioğlu ile ilk kez çalıştığı için ilk birkaç hafta sette cam gibi durduğunu tanıştıkça ve sahneleri çoğaldıkça birbirlerine alıştıklarını dile getirmiştir.



Son olarak 2017 yılında ekranların sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları isimli dizide Cennet rolü ile ekranlara gelen Almila Ada bu dizide Esra Ronabar ve Berk Atan ile birlikte başrolü paylaştı. İşte oyuncunun rol adlığı diziler;



• Kaderimin Yazıldığı Gün

• Kırgın Çiçekler

• Adı Efsane

• Cennetin Gözyaşları



Londra'da bulunduğu süre boyunca modellik de yapan Almila Ada boyu 1.74 kilosu ise 48. Almila Ada instagram hesabı için @almilaada. Almila Ada twitter hesabı için ise @AlmilaAdaB. 'yi takip edebilirsiniz.