‘Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu.
Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel ödül töreni, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Geceye, televizyon ve müzik dünyasından çok sayıda yıldızın yanı sıra, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve çok sayıda davetli katıldı.
İşte kazananlar: EN İYİ KADIN OYUNCU: SERENAY SARIKAYA (MEDCEZİR)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞATAY ULUSOY (MEDCEZİR) EN İYİ KADIN SUNUCU: ÖYKÜ SERTER (İŞTE BENİM STİLİM)
EN İYİ ERKEK SUNUCU : İLKER AYRIK (BEN BİLMEM EŞİM BİLİR)
EN İYİ DİZİ : GÜNEŞİN KIZLARI
EN YAKIŞAN ÇİFT : ELÇİN SANGU VE BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK)
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: ATABERK MUTLU (POYRAZ KARAYEL)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : GÜLDÜR GÜLDÜR
EN İYİ KADIN KOMEDİ OYUNCUSU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (AŞK YENİDEN)
EN İYİ ERKEK KOMEDİ OYUNCUSU : AHMET KURAL - MURAT CEMCİR (KARDEŞ PAYI) EN İYİ DİZİ YÖNETMENİ ÖDÜLÜNÜ : ALİ BİLGİN (MEDCEZİR) + ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI (POYRAZ KARAYEL)
JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 1 : BEYAZIT ÖZTÜRK (BEYAZ SHOW) JÜRİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ 2: KURTLAR VADİSİ PUSU
PANTEN YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜ : BENSU SORAL - NİLAY DENİZ - HANDE ERÇEL EN İYİ TÜRK POP MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ : SILA
EN İYİ TÜRK POP MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : MUSTAFA CECELİ EN İYİ FANTEZİ MÜZİK KADIN SOLİST ÖDÜLÜ : EBRU GÜNDEŞ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ : HAKAN ALTUN EN İYİ DİZİ SENARYO YAZARI ÖDÜLÜ : ERSOY GÜLER (AŞK YENİDEN) + ETHEM GÜLER (POYRAZ KARAYEL)??
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : FATİH PORTAKAL
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI (MEDCEZİR) EN İYİ KLİP ÖDÜLÜ: METİN AROLAT - GÜLŞEN (BANGIR BANGIR)
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN SOLİST : ŞEVVAL SAM EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK SOLİST : VOLKAN KONAK
YILIN ŞARKISI ÖDÜLÜ : BANGIR BANGIR (GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU) EN İYİ MÜZİK GRUBU ÖDÜLÜ : MODEL