Suç unsurunun müdavimi mi olduk, belki de… Soygun dizisi La Casa De Papel’in üçüncü sezonu da beklendiği gibi ortalığı kasıp kavurdu.

Park ettik, bekliyoruz

Dördüncü sezon çekilecek ve yeni karakter devreye girecek ama tarih henüz belli değil. Dizinin ‘Profesör’ü Alvaro Morte, üçüncü sezonun çekileceğini öğrendiği zaman yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “İkinci sezonun çekimleri bittiği zaman çok üzgündüm. Biri karşıma çıkıp ‘Sonuçtan memnunuz ama hoşça kal, bitti, hayatının geri kalanında bir daha El Profesor olamayacaksın” diyordu sanki. Üçüncü sezonun çekileceğini öğrendiğim zaman Madrid’den Barcelona’ya giden bir trendeydim. O kadar heyecanlandım ki, sesim bile çıkamadı.”





