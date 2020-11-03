Eski ABD Başkan Yardımcısı olan Joseph Robinette Biden Jr.
1942 yılında Pensilvanya eyaletinde dünyaya geldi. Çocukken ailesi ile
Delaware'ye taşındılar. İrlanda kökenli katolik bir ailenin ilk çocuğu olan
Biden 30 yaşındayken bir otomobil kazasında ilk karısını ve bebeğini kaybetti.
Bu nedenle de sağlık politikalarına da her zaman çok önem verdi.
Ücretsiz sağlık hizmeti istiyor
Kendisi de daha sonradan Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı
Donald Trump, koronayı hafife alan söylemleri ile dikkat çekerken, Biden her
zaman korona ile ilgili yapılabilecek unsurları ele almıştı. Seçim
propagandasında da korona ile ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili
açıklamaları seçmenlerinin çok hoşuna gitmişti. Biden korona testinin ve
tedavisinin bedava olmasını önermişti.
2015 yılında oğlunu beyin tümöründen yitiren Biden, sağlık
reformlarına çok önem veriyor. Biden'ın sağlıkla ilgili sloganı ise:
"Herkes için sağlık hizmeti"
Yaklaşık 50 yıldır politika yaptığı için deneyimiyle dikkat
çeken 78 yaşındaki Joe Biden'ın, Obama'nın içte ve dışta takip ettiği
politikalarını devam ettirmesi bekleniyor.