Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışan Joe Biden, kazanırsa Amerika tarihinin en yaşlı Başkanı olacak. Böylece 74 yaşındaki Trump'ın rekorunu kıracak. Beyaz Saray'da son Demokrat başkan Barack Obama olmuştu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı olan Joseph Robinette Biden Jr. 1942 yılında Pensilvanya eyaletinde dünyaya geldi. Çocukken ailesi ile Delaware'ye taşındılar. İrlanda kökenli katolik bir ailenin ilk çocuğu olan Biden 30 yaşındayken bir otomobil kazasında ilk karısını ve bebeğini kaybetti. Bu nedenle de sağlık politikalarına da her zaman çok önem verdi.

Ücretsiz sağlık hizmeti istiyor

Kendisi de daha sonradan Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, koronayı hafife alan söylemleri ile dikkat çekerken, Biden her zaman korona ile ilgili yapılabilecek unsurları ele almıştı. Seçim propagandasında da korona ile ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili açıklamaları seçmenlerinin çok hoşuna gitmişti. Biden korona testinin ve tedavisinin bedava olmasını önermişti.

2015 yılında oğlunu beyin tümöründen yitiren Biden, sağlık reformlarına çok önem veriyor. Biden'ın sağlıkla ilgili sloganı ise: "Herkes için sağlık hizmeti"

Yaklaşık 50 yıldır politika yaptığı için deneyimiyle dikkat çeken 78 yaşındaki Joe Biden'ın, Obama'nın içte ve dışta takip ettiği politikalarını devam ettirmesi bekleniyor.