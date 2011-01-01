Genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un heykeli açıldı.





Ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığı ve çalıştığı Camden mahallesine dikilen heykeli açıldı.Sanatçının 31. doğum günü olan 14 Eylül'de açılan heykel, Londra'nın en popüler yerleşim merkezlerinden biri olan ve sanatçının evinin bulunduğu Camden semtinde yer alıyor.Heykeltıraş Scott Eaton tarafından yapılan gerçek boyutlardaki bronz heykelin, sanatçının tarzını yansıttığı bildirildi.Winehouse'un babası, heykelin kendilerini duygulandırdığını belirterek, hayranların da heykeli beğenmesini umduklarını söyledi.Sanatçı, Temmuz 2011'de Camden'deki evinde aşırı alkol aldığı için 27 yaşında hayata veda etmişti.Ölümünden sonra ailesi, benzer sorunlar yaşayan gençlere yardım etmek amacıyla dernek kurmuştu. (AA)