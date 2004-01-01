Hollywood'un gözde çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanacağı iddia ediliyor.

41 yaşındaki Angelina Jolie, 52 yaşındaki eşi Brad Pitt'ten boşanmak için dava açtı. ‘‘Brangelina’’ lakabıyla da tanınan Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin boşanma haberi Hollywood başta olmak üzere tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Jolie-Pitt çiftinin üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle mahkemeye başvuran Angelina Jolie, altı çocuğunun da velayetini istiyor. 2004 yılından beri birlikte olan ünlü çift Ağustos 2014'te evlenmişti...

Brad Pitt’in, eşini 40 yaşındaki Fransız aktris Marion Cotillard ile aldattığı, boşanma kararının da bu olay sonrası gündeme geldiği iddia ediliyor...





