Angelina'dan Türkiye'ye övgü

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie: "Türkiye sığınmacılara yardım elini uzatma konusunda örnek bir ülke"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Türkiye'nin sığınmacılara yardım elini uzatma konusunda örnek bir ülke olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen, Jolie ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Midyat Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Jolie ziyarette, özellikle kadın ve çocuk mültecilere yönelik çalışmalara ağırlık verdiğini belirtti. Jolie, bu çerçevede Afrika Birliği Zirvesi'nde yapmış olduğu konuşma metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.



Sığınmacıların ağırlandığı bu tür kampların üst düzey yetkililer tarafından ziyaretinin önemine değinen Jolie, ziyaretlerin bu soruna ilişkin farkındalığı artıracağına dikkati çekti.



Jolie, "Türkiye sığınmacılara yardım elini uzatma konusunda örnek bir ülke" değerlendirmesinde de bulundu. (AA)



