Angelina'nın topuğundan kan damladı!

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Oscarlı aktris Angelina Jolie topuğunda kan damlaları olan ayakkabılarını ayağından çıkarmıyor.

Oscarlı aktris Angelina Jolie, Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin’in, başrolünde oynadığı Meleficient filmindeki rolü için kendisine özel olarak tasarladığı, üzerinde ‘kan damlaları' olan topuklu ayakkabılarını çok sevdi.



Jolie, üç gün önce Paris’teki fotoğraf çekiminde giydiği ayakkabıyı önceki gün de Londra’daki bir etkinlikte giydi. Aktris, yeni filminde ihanete uğrayınca kötüleşen, görkemli siyah kanatlara sahip güzel Maleficent karakterini canlandırıyor. Robert Stromberg’ın yönettiği Maleficent filmi, 30 Mayıs’ta ABD’de gösterime girecek.



İşte o ayakkabılar...