Anne olmanın en zor yanı…

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Her anne gibi onlar da çocuklarının doğumunda ya da büyüme aşamasında bazı sıkıntılarla, sorunlarla karşılaşıyor. Kimi gazdan yana dertli kimi ise en büyük meselenin bitmeyen endişeler olduğunu söylüyor. İşte ünlü annelerin doğumdan sonra yaşadıkları…

Yazı: Vecihe Sözeri



Deniz Akkaya (Ayşe, 4.5 yaşında)

“Doğum sonrasında yaşadığım en büyük sıkıntı, kendinden ve yeterliliğinden emin olamama haliydi sanırım. Emzirirken, ilk banyoyu yaptırırken, henüz tırnak olmamış tırnakları kesmeye çalışırken, ağlayan o bir çift göze bakarken, sorunun ne olduğunu çözmeye çalışırken ve uykuya her dalma ihtimaline karşılık bir ‘acaba’ ile tekrar ayağa dikilme zamanlarında hep hakimdi bu duygu... Ne mi yaptım? Öncelikle doğum öncesi gittiğim bebek bakım kursu inanılmaz bir güç verdi bana; hem bilgi hem de kendine güven konusunda. Bu vesileyle Bebek Hemşiresi ve Doğum Koçu Ayse Öner’i tüm anne adaylarına sonuna kadar tavsiye ediyorum. Zamanımı iyi kullandım, her boş kaldığım aralarda okuyarak ve danışarak bilgilendim. Kızımla aramdaki bağın kurulması adına biraz da akışına bıraktım.”

