"Anneni hiç üzme"

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Şahan Gökbakar, baba oldu.

Oğlunun küvezde bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Şahan Gökbakar, duygularını şu notla ifade etti: "Veeeeee BABA oldum... Ne kadar sevgim varsa kalbimde evlat için. hepsi senin olsun oğlum! Hayatımızın bir ömür boyu sürecek en özel filminde sağlıkla huzurla yer almak nasip olsun seninle beraber oğlum. Bildiklerimi ben sana ögreteyim bilemediklerimi de sen bana yaşat. Anneni hiç üzme, bana bu mutluluğu yaşatan kadındır o, canımdır. Senin kadar onu da sevdiğimi unutma:) Her daim yanımda olan, bana güç kuvvet veren, gururların, başarıların en büyüklerini yaşatan tüm sevenlerimin duaları ve yürekten sevgileri senin de üzerine olsun! Allah tüm evlatlarımızı bizlere bağışlasın."