Annesinin kopyası

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Bodrum'da sahneye çıkan Zeynep Casalini, boş zamanlarını küçük kızı 3 yaşındaki Dafne ile geçiriyor. Minik Dafne'nin annesine olan benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Restoran işletmecisi Tahsin Berk ile 4 yıl önce evlenen ünlü şarkıcı 44 yaşındaki Zeynep Casalini, boş zamanlarını küçük kızı Dafne ile geçiriyor. Minik Dafne'nin annesine benzerliği dikkat çekiyor. Yaz aylarında Bodrum'daki Ayana Bar'da sahneye çıkan Casalini, Dafne'yle yaşamının değiştiğini ve sanat çalışmalarının dışında tüm zamanını kızına ayırdığını söyledi. Casalini, "Dafne çok uysal, sakin ve neşeli bir çocuk. Büyüdükçe bana benzediğini söylüyorlar, galiba da öyle. Ama babaya da benzer çok yönleri var. Tahsin ve Dafne ile çok mutluyum. Allah'ıma bana böyle keyifli bir aile verdiği, sağlıklı bir çocuk verdiği için şükürler ediyorum" dedi. (DHA)