Antalya'da Kendall Jenner şov

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Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kendall Jenner Antalya'da podyuma çıktı.

ABD'li top model Kendall Jenner, Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Antalya Expo Center'da yapılan defilede podyuma çıktı. Kendall Jenner, renkli taşlarla süslenmiş mini elbisesinin üzerine giydiği pembe renkli ceketle ilgi odağı oldu.



Antalya'da 20'ncisi düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center'daki defileyle kapılarını açtı. Sirk konseptiyle hazırlanan ve sonbahar- kış kreasyonlarının sergilendiği defilede ilk olarak ünlü top model Kendall Jenner podyuma çıktı. Prenses apoletli uzun elbisesiyle kum zeminli podyuma çıkan Jenner, büyük alkış aldı. Renkli taşlarla süslenmiş mini elbisesinin üzerine giydiği fantastik ceketiyle de ilgi odağı olan Kendall Jenner, üçüncü kez podyuma çıktığında ise siyah renkli kabanla yürüdü. Jenner son olarak siyah çizmeleri ve sıfır kollu mini elbisesiyle podyumda yürüdü. Finalde ise beyaz ceketi ve mini şortuyla en önde yürüyen 19 yaşındaki top modele, siyah elbiseli 50 manken eşlik etti.



Defileye verilen arada sahneye çıkan akrobasi ekibi ise konuklara farklı bir heyecan yaşattı. Azeri şarkıcı Elnur Hüseynov da Eurovision'da seslendirdiği 'Hour Of The Wolf' adlı şarkısıyla sahne aldı. Koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defile yaklaşık 1 saat sürdü.



Kendall Jenner, defilenin ardından Dosso Dossi CEO'su Hikmet Eraslan'la birlikte düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Şovu çok beğendiğini dile getiren Jenner, "Benim için yapılan koleksiyonlar çok hoştu. Severek giydim. Bugün benim için çok hoş bir anı oldu. Daha önce gelen arkadaşlarla konuştum. Bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu biliyordum. Bana çok güzel bir yer olduğunu söylemişlerdi. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım tekrar gelip bir şova katılırım" diye konuştu. (DHA)