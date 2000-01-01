Bu soruyu kendi kendine sık sık soran ve bu konuda özgüvensiz hisseden Anya Taylor-Joy, kendini filmlerde rol alabilecek kadar güzel bulmadığını açıkladı.

The Queen’s Gambit ile yıldızı parlayan genç oyuncu Anya Taylor-Joy aslında birçok yaşıtının kendisine sorduğu soruyu, yaşadığı güzel olma baskını kendisinin de yaşadığını söyledi. Kendisini “film yıldızı olabilmek için yeterince güzel bulmadığını” anlatan oyuncu, “şu an dahil olmak üzere hiçbir zaman kendimi güzel bulmadım” dedi.





Henüz 16 yaşındayken, Londra’da sokakta Storm Model Management isimli modellik ajansının sahibi tarafından keşfedilen Anya, çok küçük yaşlardan beri oyuncu olmak istiyordu. Modellik ajansı sayesinde oyunculuk ajanslarıyla iletişim kurdu ve böylece sektöre 18 yaşında adım attı. Aradan geçen altı yılda birbirinden başarılı projelere imza atan oyuncunun en büyük çıkışı, Netflix’te 62 milyon evde izlenmesiyle rekor kıran The Queen’s Gambit ile yaptı ve gelecekte kendisini Mad Max’in spin-off filminde genç Fruiosa olarak da izleyeceğiz. Ama bu durum oyuncunun kendisi hakkındaki fikirlerini değiştirmiyor.





“Erkek arkadaşım bunu söylediğim için bir pislik gibi görüneceğimi düşünüyor ve bence de hastalıklı ama çok tuhaf göründüğümü düşünüyorum” diyen Anya, rol aldığı yapımları izlemediğini, Emma'nın çekimlerinde gerçekten panik atak krizi geçirdiğini anlatıyor. Panik atağın sebebini de, “‘ilk çirkin Emma ben olacağım’ ve bunu yapamayacağım diye düşündüm” şeklinde anlatıyor.

Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz ama Anya’nın kendine has güzelliğinin tuhaf olmakla hiçbir ilgisi yok, üstelik The Queen’s Gambit’i mutlaka izlemeli! Siz de öyle!