Arda Turan'dan yeni reklam

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Arda Turan, bu kez bir sihirbaz oldu...

Arda Turan, yeni futbol ayakkabısının tanıtımında rol aldı ve sihirbaz kılığına girdi. "Magista" adı verilen ayakkabı modelini tanıtan Arda, hem sahnede hem de sahada rakibini ikiye ayırıyor! "Türk sihirbaz" lakabından yola çıkılarak yapılan film Arda Turan'ın Vicente Calderon stadyumunda oynanan aksiyon dolu maç sırasında topu sürmesiyle başlıyor. Sert bir şekilde kendisine bakan savunma oyuncusuna doğru koşmaya başlıyor. Tam karşı karşıya geldikleri sırada sahne değişiyor ve Turan’ın büyüleyici bir sihirbaza dönüştüğü tiyatro sahnesi beliriyor...