Çelik mavisi gözleri ve 1.96’lık boyuyla herkes bu yakışıklıdan bahsediyor.

Asıl çıkışını Sosyal Ağ (The Social Network) ile yapan Amerikalı oyuncu Armie Hammer, 2015’te gösterime giren Entourage ve hemen ardından Guy Ritchie’nin başarılı aksiyon filmi Kod Adı: U.N.C.L.E’da rol aldıktan sonra dikkatimizi çekmeyi başardı. Geçen yıl Tom Ford’un yönetmen koltuğunda oturduğu Gece Hayvanları’nda da (Nocturnal Animals) rol alarak ününü perçinledi. Geçtiğimiz ay vizyona giren Son Portre (Final Portrait) filminde Amerikalı yazar James Lord karakterini canlandıran Hammer, Rus asıllı Amerikalı dolar milyarderi Armand Hammer’ın büyük torunu ama aile şirketlerinde çalışmak yerine oyunculuğu tercih etmiş, pek de iyi etmiş. 24 yaşında evlenip bir de çocuk sahibi olan ve karısıyla kızını hayattaki en büyük zenginliği olarak gören Hammer, takdirimizi kazanmayı başardı, siz ne dersiniz?

