Armut dibine düşer!

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Angelina Jolie kızıyla aynı filmde...

Maleficent filminde, Jolie ve Pitt çiftinin en küçük kızları da rol aldı. 30 Mayıs’ta gösterime girecek filmde, Angelina Jolie şeytani boynuzları, gözüne takılan korkutucu lensler ve protez elmacık kemikleri ile korkunç bir görüntü içerisinde görünüyor. Jolie, filmde 5 yaşındaki kızı Vivienne’in rol almasını da, ‘‘Öteki çocuklar benden korktular, yanıma yaklaşmadılar. Tek korkmayan Vivienne oldu benden. O yüzden de tek seçeneğimiz oldu” diye açıklıyor. Disney Pixar'ın çizgi filmlerinden animasyona dönüştürülen Uyuyan Güzel hikâyesindeki kötü karakteri canlandırarak oyunculuk kariyerinde yeni bir deneyim yaşamak isteyen Angelina Jolie filmde küçük kızı Vivienne ile birlikte sahnede yer alıyor.