Artık soyunmayacak!

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Dünyanın en çok kazanan bikini modeli 21 yaşındaki ABD'li Kate Upton, artık iç çamaşır defilesine çıkmayacak.

Sports Illustrated dergisine verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan Kate Upton, artık aşırı çıplak poz vermeyecek. Details adlı dergiye verdiği röportajda insan bedenini sanata benzeterek, vücudun çıplak fotoğraflanmasının harika bir şey olduğunu, ancak sosyal medya, internet ve bazı blog’ların bunu sanat olarak algılamayıp çarpıttığını açıkladı.



21 yaşındaki model, bu tarz fotoğraflara saygı duyduğunu, fakat bu sebeplerden dolayı bir daha çıplak fotoğraf çektirmeyeceğini söyledi. Kate Upton’un bir süre iç çamaşırı defilelerine çıkması da beklenmiyor. ABD’li model Hollywood’a da adım atmış birkaç kötü romantik komedi filminde rol almıştı. Geçtiğimiz yıl Cameron Diaz’la ‘Another Woman’ (Öteki Kadın) adlı filminde oynamıştı.