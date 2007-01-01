CENNET SİNEMASI (Cinema Paradiso)
Yönetmen: Giuseppe Tarnatore
Yapım yılı: 1990
20 yaşında izlediğim bu film, hayallerin gerçekliğini, yaşamımda belki de tüm anların aynı anda gerçekleşmekte olduğunu ve aşkın gücüne inanmamı sağladı.
ARİZONA RÜYASI (Arizona Dream)
Yönetmen: Emir Kusturica
Yapım yılı: 1993
Johnny Depp’e aşık olduğum ilk film. Yine ilk gençlik yıllarıma ait ve sınırsızca hayal kurmaya dair, zaman-mekan ve yaş sınırlarını ortadan kaldıran muazzam bir duygusal yoğunluk.
ÖZGÜRLÜK YOLU (Into The Wild)
Yönetmen: Sean Penn
Yapım yılı: 2007
Şehir ve kent yaşamını sorgulatan, tek başına olmaya dair bambaşka yolculuklara çıkaran, biraz karamsar ama çokça düşündüren bir film.