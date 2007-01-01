Tasarımlarıyla günümüz moda dünyasında kendine özgü bir dil yaratan Arzu Kaprol, favori filmlerini paylaştı.





CENNET SİNEMASI (Cinema Paradiso)

Yönetmen: Giuseppe Tarnatore

Yapım yılı: 1990

20 yaşında izlediğim bu film, hayallerin gerçekliğini, yaşamımda belki de tüm anların aynı anda gerçekleşmekte olduğunu ve aşkın gücüne inanmamı sağladı.







ARİZONA RÜYASI (Arizona Dream)

Yönetmen: Emir Kusturica

Yapım yılı: 1993

Johnny Depp’e aşık olduğum ilk film. Yine ilk gençlik yıllarıma ait ve sınırsızca hayal kurmaya dair, zaman-mekan ve yaş sınırlarını ortadan kaldıran muazzam bir duygusal yoğunluk.







ÖZGÜRLÜK YOLU (Into The Wild)

Yönetmen: Sean Penn

Yapım yılı: 2007

Şehir ve kent yaşamını sorgulatan, tek başına olmaya dair bambaşka yolculuklara çıkaran, biraz karamsar ama çokça düşündüren bir film.

